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Marmaris’te sosyal mesafeli film keyfi

MUĞLA HABERLERİ  | 19.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi Açık Hava Sinema Geceleri, Ağrı Dağı Efsanesi ile başladı.

Marmaris’te sosyal mesafeli film keyfi

Marmaris Belediyesi Açık Hava Sinema Geceleri, Ağrı Dağı Efsanesi ile başladı. Amfi Tiyatro’da yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş alanda yıldızlar altında film keyfi yaşadı.
Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri, Ağrı Dağı Efsanesi isimli film ile başladı. Türk sinemasının en önemli eserlerinden biri olan ve Fatma Girik ile Hakan Balamir’in başrollerini paylaştığı filmi çok sayıda vatandaş izledi. Amfi Tiyatro’daki etkinliğe gelen vatandaşlara görevliler tarafından ateş ölçümü yapılırken oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına göre belirlendi. Film gösteriminden önce belediye tarafından hazırlanan Marmaris tanıtım filmi yayınlandı. 21.00’da başlayan film büyük bir ilgiyle izledi.
Düzenlenen etkinlikten çok memnun kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, “Maskemizi takarak; sosyal mesafe kurallarına göre belirlenen alanda güvenli bir biçimde film izleme keyfini yaşadık. Çok güzel, çok keyifliydi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi. Etkinlik 18 Eylül’e kadar belirli günlerde yapılacak gösterimlerle devam edecek.

Marmaris’te sosyal mesafeli film keyfi

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