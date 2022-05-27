Marmaris'te yöresel lezzetler yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde yöresel lezzetler, yerli ve yabancı turistlere ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Atatürk Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, kurum müdürleri ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.

Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneğinin katkılarıyla Türk mutfağının önemli lezzetlerinden oluşan yaklaşık 100 çeşit yemek yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu.

Meydanda kurulan sahnede gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi de turistlerce ilgiyle izlendi.

