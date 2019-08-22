Marsilya, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Luiz Gustavo'da yeni gelişme yaşandı.
F.BAHÇE'DEN YENİ TEKLİF
Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Çarşamba günü Luiz Gustavo için Marsilya'ya resmi teklifte bulundu.
MARSİLYA TARAFTARININ LUİZ GUSTAVO SEVGİSİ
GUSTAVO SICAK BAKIYOR
Haberde; Marsilya yönetiminin, Fenerbahçe'den gelen teklifi yetersiz bulduğu ve olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Ancak Brezilyalı futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı vurgulandı.
Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ''Tüm haberlerde benim ismim geçiyor. Fakat, ben sessiz kaldım. Marsilya'nın oyuncusuyum ve bu kulüp için her şeyi yaparım. Bunun dışında transfer benim karar verebileceğim bir şey değil. Önceden de dediğim gibi Marsilya'da mutluyum ve şu an sadece kulübüme yardımcı olmaya odaklanmış durumdayım. İyi şeyler yapıp mutlu olmaya çalışıyorum'' sözlerini kullanmıştı.
Kariyerinde Hoffenheim, Bayern Münih ve Wolfsburg gibi takımlarda da oynayan Luiz Gustavo, 2 yıldır Marsilya forması giyiyor. Önlibero pozisyonunda oynayan futbolcu, Brezilya milli takımında ise 40 maça çıkmayı başarmıştı.
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