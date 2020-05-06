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Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak: "Masa Tenisini tabana yaymak istiyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.05.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, “Bizim hedefimiz Kayseri’de Masa Tenisini tabana yaymak ve çok kişiyi raketle buluşturmak” dedi.Covid-19 nedeniyle bütün spor dallarının ertelenmesinin ardından Masa Tenisi takımı çalışmalarını video konferans ile sürdürüyor.

Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak: "Masa Tenisini tabana yaymak istiyoruz"

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, “Bizim hedefimiz Kayseri’de Masa Tenisini tabana yaymak ve çok kişiyi raketle buluşturmak” dedi.
Covid-19 nedeniyle bütün spor dallarının ertelenmesinin ardından Masa Tenisi takımı çalışmalarını video konferans ile sürdürüyor. Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak’ın vermiş olduğu programlar ile çalışmalarını sürdüren sporcular en kısa zamanda yeniden salonda Masa Tenisi oynamak istiyorlar. Karantina günlerinde antrenmanları evlerde sürdürdüklerini söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, "Günde çift antrenman yaparak devam ediyoruz. Görsel video konferansı ile sporcuların yapmış oldukları çalışmaları her sporcudan ayrı ayrı video çekimi istiyoruz ve sonrasında kişiye özel bilgi aktarıyoruz. İlk antrenmanı öğlen yapıyoruz kondisyon ağırlıklı olarak yapıyoruz. Günün ikinci antrenmanını ise teknik çalışmalar şeklinde sürdürüyoruz" dedi. Masa tenisi sporunda Kayseri’deki hedeflerden de söz eden Antrenör Halil Adak "Hedeflerimiz her şeyden önce masa tenisini tabana yaymak. Ne kadar çok kişiyi raketle buluşturursak Kayseri Masa Tenisi en önemli hedeflerinden birini gerçekleştirmiş olacağız. Şuanda Türkiye liglerinde toplam 3 takımımız bulunuyor. 1 takım Süper Ligde, 1 takım 1.Ligde ve 1 takımımızda 2.Ligde yer almakta" açıklaması yaptı.
Antrenör Halil Adak, "2020 hedeflerimiz arasında altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcuları Türkiye arenasında ilk dörde girmesini sağlamaktı. Minik grubumuz Türkiye’de bayanlarda ve erkeklerde final oynadı. Yıldız grubumuz Türkiye’de bayanlarda ve erkeklerde ilk 4 takım arasına girmeyi başardı. Gençler grubumuz takımlarda çiftlerde ve teklerde şampiyon oldu. Hedeflerimize Kayseri olarak emin adımlarla gidiyoruz" cümleleri kurdu.

Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak:

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Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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