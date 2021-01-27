YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Masatlı ve Dağlı’dan Suluova TDİ Besi OSB’de inceleme

Masatlı ve Dağlı’dan Suluova TDİ Besi OSB’de inceleme

27.01.2021 18:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Samsun Valisi Doç.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Suluova TDİ Besi OSB’de incelemede bulundu.
Türkiye’nin ilk tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi olan bölgedeki et entegre tesisiyle biyogaz üretiminin gerçekleştirildiği firmanın faaliyetleri hakkında bilgi alan Masatlı ile Dağlı, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde besi ve tarım üzerine kurulması planlanan OSB’ye örnek teşkil etmesi konusunda da fikir alışverişinde bulundular.
İncelemelerde Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz da yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup
1/

Amasya Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:44
Öğle
12:54
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:17

Amasya Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Müjde Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Çelik Eczanesi
Merzifon
Artvin Eczanesi
Suluova
Alperen Bol Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

İl Müdürü Kurt’tan Amasya halkına ‘koruyucu aile’ çağrısı

İl Müdürü Kurt’tan Amasya halkına ‘koruyucu aile’ çağrısı

Amasya Belediyesi Akdağ’a HES kuruyor

Amasya Belediyesi Akdağ’a HES kuruyor

Merzifon stadına tribün yapılacak

Merzifon stadına tribün yapılacak

Karantinayı delen vatandaş pazarda yakalandı

Karantinayı delen vatandaş pazarda yakalandı

Park halindeki ticari araç alev aldı

Park halindeki ticari araç alev aldı

Başkan Üçok: "Amacımız ilçemizin su sorununa kalıcı çözüm bulmak"

Başkan Üçok: "Amacımız ilçemizin su sorununa kalıcı çözüm bulmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.