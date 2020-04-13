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Maske üretim makinesi ile maske üretimine başlandı

KARABÜK HABERLERİ  | 13.04.2020 18:38 | Son Güncelleme

Karabük’te, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek ile satın alınan, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde maske makinesiyle maske üretimi başladı.Karabük Valisi Fuat Gürel, modern ve hızlı üretim yapabilme özelliği ile Karabük’te tek olan maske üretim makinesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Şube Müdürü Mehmet Özdemir, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Tülümen ile birlikte tela kumaşın, aperede katlanması, preslenmesi-ütülenmesi ve istenilen ebatta kesilmesi işleminin hızlıca yapılmasını sağlayan maske üretim makinesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Gürel, maske üretiminde görevlendirilen ve özveri ile çalışan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri, Mesleki Eğitim Merkezi, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim ve Nakış öğretmenlerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.Lisede kurulumu tamamlanarak üretime geçen, tela kumaşın, aperede katlanması, preslenmesi-ütülenmesi ve istenilen ebatta kesilmesi işlemini hızlıca yapan maske üretim makinesi ile maske üretimi yapılıyor.Kesim işleminden sonra yine Milli Eğitim Bakanlığından gelen ödenek ile alımı yapılan son model dikiş makineleri ile kenarlara biye ve lastik dikim işlemleri yapılıyor, son olarak teli takılan maskeler 5’erli adetler halinde poşetlenerek kullanıma hazır hale geliyor.

Karabük’te, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek ile satın alınan, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde maske makinesiyle maske üretimi başladı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, modern ve hızlı üretim yapabilme özelliği ile Karabük’te tek olan maske üretim makinesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Şube Müdürü Mehmet Özdemir, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Tülümen ile birlikte tela kumaşın, aperede katlanması, preslenmesi-ütülenmesi ve istenilen ebatta kesilmesi işleminin hızlıca yapılmasını sağlayan maske üretim makinesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Gürel, maske üretiminde görevlendirilen ve özveri ile çalışan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri, Mesleki Eğitim Merkezi, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim ve Nakış öğretmenlerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Lisede kurulumu tamamlanarak üretime geçen, tela kumaşın, aperede katlanması, preslenmesi-ütülenmesi ve istenilen ebatta kesilmesi işlemini hızlıca yapan maske üretim makinesi ile maske üretimi yapılıyor.
Kesim işleminden sonra yine Milli Eğitim Bakanlığından gelen ödenek ile alımı yapılan son model dikiş makineleri ile kenarlara biye ve lastik dikim işlemleri yapılıyor, son olarak teli takılan maskeler 5’erli adetler halinde poşetlenerek kullanıma hazır hale geliyor.

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