"Maskeyi süs gibi değil, burnumuzda açık kalmayacak şekilde kullanalım"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, maske kullanımına dikkat çekti.

Kavuncu, "Maskeyi süs gibi değil, burnumuzu kapatacak ve açık kalmayacak şekilde kullanalım. Maskenin dış tarafı ile hiçbir şekilde el temasında bulunmayalım" dedi.

Sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı davranılması gerektiğini belirten Kavuncu, "Korona virüs Covid-19 salgını başladığından itibaren Kütahya’da vaka-yoğun bakım sayısı açısından ülke ortalamasına göre oldukça iyi durumdaydık. Ancak son bir hafta içerisinde ülke trendinin tersine bir artış gözlenmektedir. Bu artışın devam etme olasılığ ise yüksek gözükmekte. Esasen şu anda hasta yatakları, yoğun bakım, solunum cihazı vb. ilaç teçhizat açısından sorun bulunmuyor, hastanelerimiz yeterli. Ancak dünyada salgının seyrine bakıldığında haftalar hatta günler içinde vaka sayısında patlamalar görülebiliyor. O nedenle mutlak surette yeni vaka sayısının düşmesi büyük önem taşıyor. Bu konuda en büyük sorun tedbirlere uyum noktasındadır. Türkiye iyileşiyor. Kütahya zaten iyi diyerek rehavete kapılmayalım. Gerekmedikçe dışarıya çıkmayalım, çıkınca da maske kullanalım. Ancak maskeyi süs gibi değil, burnumuzu kapatacak ve açık kalmayacak şekilde kullanalım. Maskenin dış tarafı ile hiçbir şekilde el temasında bulunmayalım. Sosyal mesafemizi en az 1.5 metre olacak şekilde koruyalım. Özel araçlara iki kişiden fazla binmeyelim, yan yana oturmayalım. Motosikletlere iki kişi binmeyelim. Hatim, iftar, cenaze, kutlama, ev teravihleri vb. toplu faaliyetleri erteleyelim. El ve yüz hijyenimize çok dikkat edelim, sabunla el yıkamak için iki saati geçirmeyelim. Ben sağlıklıyım, karşıdaki kişi sağlıklı bir şey olmaz diyerek hastalık belirtilerinin olmamasına aldanmayalım. Unutmayalım ki bazı kişiler virüsü taşıyor, bulaştırıyor ama belirti göstermiyor. Tedbirlere uymamak hem kendi sağlığımızı hem de başkalarının sağlığını tehdit etmek demektir bu da kul hakkıdır. Oruçlarımızı kul hakkına girmeden tutalım" diye konuştu.

