YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. MASKİ’den 3 mahalleyi rahatlatan çalışma

MASKİ’den 3 mahalleyi rahatlatan çalışma

21.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar, Yeniharmandalı ve Turgut Özal mahallelerini kapsayan dere temizlik çalışmasını tamamlayarak mahalleye nefes aldırdı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile il genelindeki taşkın sıkıntısına son veriyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar, Yeniharmandalı ve Turgut Özal mahallelerini kapsayan dere temizlik çalışmasını tamamlayarak mahalleye nefes aldırdı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile il genelindeki taşkın sıkıntısına son veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar, Yeniharmandalı ve Turgut Özal mahallelerinde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın sıkıntısına karşı önlem alınırken, MASKİ ekiplerince yürütülen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:27
İkindi
16:03
Akşam
18:26
Yatsı
19:47

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Buse Eczanesi
Merkez
Emine Betül Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
İkbal Eczanesi
Turgutlu
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Yunusemre’de buzlanan yollarda tuzlama çalışması

Yunusemre’de buzlanan yollarda tuzlama çalışması

Çocuklar ve aileleri için masalları seslendirdiler

Çocuklar ve aileleri için masalları seslendirdiler

Başkan Kayda’dan, Yeşilkavak Barajı çağrısı

Başkan Kayda’dan, Yeşilkavak Barajı çağrısı

Manisa'da milli muaythai sporcuları, karda antrenman yaptı

Manisa'da milli muaythai sporcuları, karda antrenman yaptı

Manisa BBSK Atıcılık Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Manisa BBSK Atıcılık Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Muhammet Taha Şahin Manisa FK’da

Muhammet Taha Şahin Manisa FK’da

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.