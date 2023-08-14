MasterChef All Star'da yaprak dökümü! Elenen yarışmacı belli oldu! "Hak etmedi"

MasterChef All Star'da beşinci eleme gecesi geride kaldı. Eda, Mert, Çağatay, Barış, Eray, Barbaros ve Sefa eleme adayı olarak yarıştılar. Gecenin en başarısız tabaklarını yapan Çağatay ve Mert son ikiye kaldı.

Heyecanın bir an olsun dinmediği gecede yarışmacılar, elenmemek için tüm hünerlerini sergilediler. İki etaplı oynanan oyunun ilk aşamasında yarışmacılar yaratıcılık tabağı yaptılar. Barış, Eray ve Sefa başarılı olarak elemeyi geçtiler.

ŞEF DANILO ZANNA'NIN TABAĞINI YAPTILAR

Eda, Mert, Çağatay ve 2020 sezonunun ikincisi Barbaros şef tabağına kalan yarışmacılar oldular.

İkinci etapta şef tabağı yapan yarışmacılar, tabağı başarılı yapabilmek için mücadele ettiler.

Şef Danilo Zanna'nın Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto tabağını yapan yarışmacılar, tabağı yetiştirmek için ter döktü.

MERT VEDA EDEN İSİM OLDU

MasterChef All Star eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim olmamak için yarışan Eda, Mert, Çağatay ve Barbaros arasından tabağı en başarılı olan isim Barbaros oldu.

Son ikiye kalan Çağatay ve Mert'ten tabağı en başarısız olan isim Mert oldu. Böylelikle Mert MasterChef All Star'dan elenen 5. yarışmacı oldu.





