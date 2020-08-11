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MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Barbaros Yoloğlu kaç yaşında ve nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 02:54 | Son Güncelleme

Barbaros Yoloğlu, MasterChef 2020 ana kadrosuna girmeyi başardı. MasterChef 2020'de iki elemeli final turunda rakiplerini geçerek ismi yazılı önlüğü alan Barbaros Yoloğlu, ikinci gruptan ana kadroya seçilen ilk yarışmacı oldu. Peki, MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Barbaros Yoloğlu kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye'nin 21. bölümünde 2. final turu başladı. Geçen başlayan final turunda MasterChef 2020'nin ana kadro yarışmacısı olan sekiz isim seçilmişti. Bu hafta, final turunun ikinci grubundaki 14 kişi, bu sekiz yarışmacı arasına girmek için mücadele etmeye başladı. Bu mücadeleyi veren yarışmacılardan biri olan Barbaros Yoloğlu, iki turda da başarılı bir tabak sunarak MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmeyi başardı.

Barbaros Yoloğlu

MASTERCHEF 2020 BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR? NERELİDİR?

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor.

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Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu, özellikle de mutfakta et ürünlerinde iyi olduğunu vurgularken; her konuda iyi olduğunun da ayrıca altını çizdi.

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Kendisine güvendiğini ve mutfakta başarılı olduğunu ifade eden yarışmacı, final turuna çıkarak bunu kanıtladı.

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