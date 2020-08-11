MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Barbaros Yoloğlu kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye'nin 21. bölümünde 2. final turu başladı. Geçen başlayan final turunda MasterChef 2020'nin ana kadro yarışmacısı olan sekiz isim seçilmişti. Bu hafta, final turunun ikinci grubundaki 14 kişi, bu sekiz yarışmacı arasına girmek için mücadele etmeye başladı. Bu mücadeleyi veren yarışmacılardan biri olan Barbaros Yoloğlu, iki turda da başarılı bir tabak sunarak MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmeyi başardı.

MASTERCHEF 2020 BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR? NERELİDİR?

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor.



Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu, özellikle de mutfakta et ürünlerinde iyi olduğunu vurgularken; her konuda iyi olduğunun da ayrıca altını çizdi.



Kendisine güvendiğini ve mutfakta başarılı olduğunu ifade eden yarışmacı, final turuna çıkarak bunu kanıtladı.

