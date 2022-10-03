MasterChef Burak Kaya kızı olduğunu açıkladı! Kızının kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı

MasterChef Burak Kaya bu akşam ekrana gelecek olan bölümde, ‘Bu hafta ilk kez görüntülü konuştuk. Kızımı gördüm. Ben hiç evlenmedim, bir evlat edindim. Üç buçuk yaşında ve izliyor şu an’ dedi. Somer Şef adını sorduktan sonra ‘Hira’ya burdan öpücükler hepimizden’ açıklamasında bulundu.

'EVLAT EDİNDİM ÇIKIŞI' SONRASI ŞEFLER DE ŞAŞIRDI

Burak Kaya’nın kızını sokakta bulduğunu söylemesi ise stüdyodaki herkesi çok üzdü. Kaya sözlerine, ‘Hira aslında bir kedi’ diyerek devam etti. Somer Şef, ‘Öpücük yolladık ya inşallah bizi seyrediyordur falan diyerek’ dedikten sonra tüm stüdyo kahkahalara boğuldu.

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

MasterChef 2022 kadrosunda yer alan Burak Kaya yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Daha önce oyunculuk deneyimi olan yarışmacı yeniden oyunculuk mesleğine geri döndüğünü açıkladı. İşletmecilik de yapan Kaya daha önce aşçılık yapmış. Mutfağa yedi sene ara veren Kaya, MasterChef ile yeniden bu alana yönelmiş. Burak Kaya daha önce reklam projelerinde ve bir Hollywood filminde rol almış.



