MasterChef Celal kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 adayı Celal Sarıgül'ün hayatı

Celal Sarıgül MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer alabilmek için mücadele edecek yarışmacılardan biri. MasterChef 2020 sezonuyla hafızalara kazınan Celal Srıgül bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Celal'in hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Celal Sarıgül evli mi? MasterChef Celal'in Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR, NERELİ?

Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Aslen Antalyalı'dır. MasterChef’e Kıbrıs’tan katılmıştı. 29 yaşındaki yarışmacı 6 yıl boyunca Kıbrıs ve Antalya’da çeşitli restoranlarda aşçılık yaptı.

MasterChef’te 2020 sezonunda yarışan yarışmacı, 2023 All Star sezonunda da yer aldı. Instagram kullanıcı adı “celalsariigul”.

İLK BEŞ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.

Diğer isimler ise şu şekilde:

Suna

Eda

Batuhan

Rıfat

