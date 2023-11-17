MasterChef'e konuk olan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Ülken'in hayatı ve biyografisi

MasterChef All Star bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor. Yarışmanın bu haftaki dış çekimleri Aydın'da gerçekleştirildi. Mavi takım ve kırmızı takım Aydın yöresine ait yemekleri yaptı. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, programda açıklamada bulundu. Yarışmanın 152. bölüm fragmanının ekrana gelmesinin ardından Hakan Ülken, ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'in biyografisi...

HAKAN ÜLKEN KİMDİR?

Hakan Ülken, 4 Aralık 1978 tarihinde Aydın'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın'da tamamladıktan sonra, Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde, Yüksek Lisansını ise Adnan Menderes Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmıştır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hakan Ülken, 5174 sayılı yasaya tabi, yaklaşık 10000 üyesi bulunan Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) Başkanı'dır.





