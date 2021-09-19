MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef'te eleme adayları

MasterChef ekrana gelen son bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takım arasında Ömerli Barajı'nda gerçekleştirilen dış çekimde suyun önemine hayatımızdaki yerine ve gelecek yıllarda yaşanması muhtemel su kıtlığına dikkat çekildi. Verilen menü için iki takıma bir sürahi su verildi.

Kırmızı ve Mavi takımın yaptıkları yemekleri eski MasterChef yarışmacıları tattı. Yapılan oylama sonunda haftanın son takım oyununu kazanan takım stüdyoda belli oldu.

MasterChef'te haftanın son takım oyununda iki takım arasında belirleyici olan un helvası oldu. Tunahan'ın yaptığı Un Helvası 10-1 kazanırken toplamda 32-22'lik skorla son takım oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık için kendi içinde mücadelenin yolunu tuttu.

HAFTANIN İLK DÖRT ELEME ADAYI KİMLER OLMUŞTU?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım olmuştu. Kaybedilen ilk dokunulmazlığın ardından oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan haftanın ilk eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söylerken takım içerisinde yapılan oylama sonunda Mustafa ikinci eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlığın ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesinde bu kez Kırmızı takımda kazanan isim Emre olurken Emre potaya Tunahan'ı soktu.

Takım içerisinde yapılan oylamanın ardından en çok adı yazılan isim olan Hasan haftanın 4. eleme adayı olmuştu.

Şefler haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununda domatesin ana ürün olduğu bir yemek yapmalarını istedi. Domatesi en güzel kullanan isim yapılan tadımların ardından Mert olurken bireysel dokunulmazlığı alan Mert'in eleme potasına gönderdiği isim Ateş oldu.

Mert'in eleme potası için söylediği isim ise Ateş oldu. Takımın yaptığı oylama sonucunda ise ismi en çok yazılan ikinci yarışmacı Azize, gecenin ikinci eleme adayı oldu.



