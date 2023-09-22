MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Mehmet Şef ateş püskürdü!

MasterChef All Star'da dün akşam farklı bir heyecan yaşandı. Büyük ödül için yarışan yarışmacılar, yeşillikler ile 7 çeşit tabak yaparak şeflere sundular. Kıyasıya geçen yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte MasterChef All Star'da 100.000 TL'lik büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Denizli'de yapılan çekimlerde takımlardan Denizli'ye özel yöresel yemekler yapmaları istendi. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım ilk etabın kazanan takımı olacak.

İkinci etap ise ilk etabı kazanan takım arasında oynanacak. MasterChef All Star geleneği olarak kazanan takımdan yaratıcılık tabağı yapmaları istenecek. Gecenin en başarılı tabağını yapan isim ise büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün kazananı henüz belli olmadı. Kerem ve Ayaz'ın kaptanlığında yarışan kırmızı ve mavi takımdan başarılı olan takım, ikinci etaba kalarak yaratıcılık oyunu oynayacak.

Kazanan takımdan en başarılı tabakları yapan yarışmacılar arasından kazanan seçilecek . Tabağı en çok beğenilen MasterChef Azize Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın kararıyla 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak.

