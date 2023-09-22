MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Mehmet Şef ateş püskürdü!

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Mehmet Şef ateş püskürdü!

22.09.2023 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. Her hafta cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef All Star'da 100.000 TL'lik büyük ödül kimin oldu?

MasterChef All Star'da dün akşam farklı bir heyecan yaşandı. Büyük ödül için yarışan yarışmacılar, yeşillikler ile 7 çeşit tabak yaparak şeflere sundular. Kıyasıya geçen yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte MasterChef All Star'da 100.000 TL'lik büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Denizli'de yapılan çekimlerde takımlardan Denizli'ye özel yöresel yemekler yapmaları istendi. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım ilk etabın kazanan takımı olacak.

F5hujhzW0AAWGWH

İkinci etap ise ilk etabı kazanan takım arasında oynanacak. MasterChef All Star geleneği olarak kazanan takımdan yaratıcılık tabağı yapmaları istenecek. Gecenin en başarılı tabağını yapan isim ise büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün kazananı henüz belli olmadı. Kerem ve Ayaz'ın kaptanlığında yarışan kırmızı ve mavi takımdan başarılı olan takım, ikinci etaba kalarak yaratıcılık oyunu oynayacak.

F4ZfBI0XQAEYug4

Kazanan takımdan en başarılı tabakları yapan yarışmacılar arasından kazanan seçilecek . Tabağı en çok beğenilen MasterChef Azize Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın kararıyla 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Son hali şaşırttıYeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Son hali şaşırttı
İkili arasında kriz çıktı! 'Beğenmedim' deyince çıldırdıİkili arasında kriz çıktı! 'Beğenmedim' deyince çıldırdı
MasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! O görüntüleri gündem olduMasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! O görüntüleri gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
masterchef eleme ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.