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MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 6. yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç oldu!

21.06.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Sefa kimdir ve nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Daha önce MasterChef'te 6. olarak elenen Sefa Okyay Kılıç bu kez 6. olarak ana kadroya girdi. MasterChef All Star yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç'ın hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç hangi sene yarıştı?

MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 6. yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç oldu!

Sefa Okyay Kılıç MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer alabilmek için mücadele etti. MasterChef 2020 sezonuyla hafızalara kazınan Sefa Okyay Kılıç bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Sefa'nın hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Sefa Okyay Kılıç evli mi? MasterChef Sefanın Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR, NERELİ?

Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültes'ni bitirmiştir.

Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Okyay Kılıç, MasTerchef'in 2020 sezonunda yarışmıştır ve yarışma için 1 hafta önce ülkesine dönmüştür.

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Sefa, MasterChef 2020'ye katışmasına ilişkin o dönem yaptığı açıklamada "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."ifadelerini kullanmıştı.

MasterChef 2020 sezonuna 6. olarak veda eden yarışmacı bu kez 6. isim olarak MasterChef All Star'a girmeye hak kazandı.

Instagram'da 382 bin takipçisi bulunan Sefa Okyay Kılıç, "sefaokyayklc" kullanıcı adını kullanmaktadır.

MASTERCHEF KAPAK

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI

Güzide
Suna
Eda
Batuhan
Rıfat
Sefa

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