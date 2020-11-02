MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Tanya kimdir? MasterChef'ten elenen Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında? İşte MasterChef Tanya'nın hayat hikayesi

MasterChef Tanya kimdir? MasterChef'ten elenen Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında? İşte MasterChef Tanya'nın hayat hikayesi

02.11.2020 02:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef Tanya kimdir? MasterChef'ten elenen Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında? İşte MasterChef Tanya'nın hayat hikayesi

MasterChef Tanya, bu haftanın eleme adaylarından biriydi. MasterChef 2020’de on birinci haftaya kırmızı takım kaptanı olarak başlayan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya veda etti. Kıbrıs şivesiyle konuşmasıyla dikkat çeken başarılı yarışmacı, bu akşam son 11’e kalma mücadelesi verdi fakat yaptığı hata sonucunda MasterChef'ten elendi. Peki, MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yarışmacı hakkındaki bilgiler…

MasterChef Türkiye’de bu akşam eleme heyecanı yaşandı ve MasterChef Tanya yarışmaya veda etti.Kırmızı takım kaptanı olarak başladığı haftada yarışmaya veda eden Tanya Kilitkayalı’ya dair bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef Tanya kimdir? İşte 25 yaşındaki yarışmacıya dair bilgiler…

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 7 Ocak 1995'te Kıbrıs’ta doğdu. Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirdi.

Mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalıştı. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı aldı.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Tanya Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restoranı var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
‘Düşünmekten uyuyamıyorum’‘Düşünmekten uyuyamıyorum’
27 Ekim Salı günü kanallarda ne var?27 Ekim Salı günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu

Depremde can kaybı yükseliyor

Depremde can kaybı yükseliyor

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

10 yaşındaki Elif'e acı veda

10 yaşındaki Elif'e acı veda

Yoğun bakımdaydı! Flaş haber

Yoğun bakımdaydı! Flaş haber

'AKUT ile görüştük ve...'

'AKUT ile görüştük ve...'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Müge Anlı'da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç...

Müge Anlı'da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç...

Şaşırtan itiraf! 'Çıplak...'

Şaşırtan itiraf! 'Çıplak...'

Lüks cipine bir bakan bir daha baktı! Enes Batur ile ilgili bakın ne dedi

Lüks cipine bir bakan bir daha baktı! Enes Batur ile ilgili bakın ne dedi

Diğer Haberler

MasterChef'te kim elendi? İşte 1 Kasım Pazar MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı

MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu

Gülben Ergen'den Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara tepki: Cadılar Bayramı yere batsın

Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...

İzmirli Gupse Özay’dan endişeli sözler! ‘Düşünmekten uyuyamıyorum’

‘Düşünmekten uyuyamıyorum’

Doğa Rutkay’dan yürek yakan paylaşım! ‘İnsanlık ölmedi’

Duygulandırdı! Vanlı depremzede İzmir’e...

Berkay Şahin ailesi için korktu! ‘Büyük bir çaresizlik...’

‘Büyük bir çaresizlik...’

Survivor Evrim Keklik İzmir depreminden sonra sert tepki verdi! ‘Gavur İzmir’e...’

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.