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MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu? Eda'dan Kerem'e anlamlı destek!

24.09.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da elenen isim buakşam ekrana gelen bölümde belli oluyor. Bu haftanın eleme adayları Sergen, Azize, Tanya, Kerem, Dilara, Barbaros ve Sefa oldu. Geçtiğimiz hafta Gamze MasterChef All Star'dan elenen isimolmuştu. Son programda yaşananlar merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "24 Eylül 2023 MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 24 Eylül Pazar MasterChef All Star'a hangi yarışmacı veda etti? İşte detaylar...

MasterChef'ten kimin elendiği merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan yemek yarışmasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda dün akşam MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu. İşte MasterChef'te elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayı bu akşam belli oluyor. İlk etapta yarışmacılara malzeme veren şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son üçe kalan yarışmacılar şef tabağını yapacaklar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan isim MasterChef All Star'a veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta Gamze veda etmişti. Bu hafta Sefa, Sergen, Kerem, Barbaros, Azize, Dilara ve Tanya eleme adayı seçilmişti.

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Gecenin sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı MasterChef All Star'dan ayrılan son yarışmacı olacak.

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