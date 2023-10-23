MasterChef'te kritik gece! Elen isim herkesi şoke etti! 'Kalbim duracak sandım'

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta pazar akşamları yaşanan eleme gecelerinin son bölümünde yarşmaya veda eden isim belli oldu. Elenen yarışmacı herkesi şaşırttı.

TV8'in en çok izlenen yapımı olan MasterChef All Star, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde devam ediyor.

"BÖYLE POTA GÖRMEDİM"

Her hafta eleme gecesinin yaşandığı programda bu haftaki pota oldukça zor geçti. Somer Şef'in 'Ben böyle pota görmedim. İki şampiyon, iki ikinci, bir de dördüncü var potada. Allah kolaylık versin' demesiyle yarışmacılarda stres iyice yükseldi.

Metin, Kıvanç, Sergen ve Eren balık yağı ve trüf verilen ilk etapta başarılı oldu ve MasterChef All Star'da bir hafta daha kalmaya hak kazandı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

All Star heyecanının yaşandığı yarışmada 18. hafta geride kaldı. Son dörde kalan Tanya, Cemre, Alican ve Azize Somer Şef'in kadayıflı karides tabağını yaptılar.

Tabağı en başarılı yapan Tanya potadan çıkan ilk isim olurken ikinci Cemre oldu. Alican ve Azize son ikiye kaldı.

Tabağı en başarısız yapan isim MasterChef Azize oldu. Azize Polat tüm hafta Alican'ın kaptanlığında mavi takımda yarıştı.

Reçete almaması sebebiyle tüm hafta konuşulan Azize, eleme sonrası gözyaşlarını tutamadı.









