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MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? 31 Ağustos'ta MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

31.08.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışma programında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasında 31 Ağustos tarihli takım oyunu kazananı ve haftanın 3. 4. eleme adayları belli oldu. Peki 31 Ağustos MasterChef takım oyununu kim kazandı, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? 31 Ağustos'ta MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2022 sezonu kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen MasterChef yarışmasında bu akşam da kıyasıya bir takım oyunu ekranlara geldi.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

İnternet aramalarında araştırılan "31 Ağustos MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te 3. ve 4. eleme aday kim oldu?" soruları merak ediliyor. Henüz bu akşamki takım oyunu tamamlanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

MasterChef'te geçtiğimiz akşamda da takım oyunu heyecanı yaşanmış yarışmacılar 7 bölgeden 7 yemek yapmıştı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Kırmızı takım 7 yemeği de başarılı yaparak mavi takımı 7-0 mağlup etti.

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