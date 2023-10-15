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MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? 15 Ekim 2023 Pazar MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı belli oluyor!

15.10.2023 21:25 | Son Güncelleme:
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Masterchef'ten elenen yarışmacı bu akşam oynanan oyunların sonucunda belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Esra, Metin, Kerem, Kıvanç, Tahsin, Sergen ve Tolga oldu. Önceki hafta ise, MasterChef 2019 sezonunda yarışan Eda yarışmaya veda etmişti. Son programda yaşananlar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında, "15 Ekim 2023 MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef'ten kimin elendiği merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan yemek yarışmasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam MasterChef'te elenen yarışmacı belli olacak. İşte MasterChef'te elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayları hafta içersinde oynanan oyunlarla belli oluyor. İlk etapta yarışmacılara ördek göğsü ve firik veren şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan yarışmacılar şef tabağını yapacaklar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan isim MasterChef All Star'a veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta MasterChef Eda veda etmişti. Bu hafta Esra, Metin, Kerem, Kıvanç, Tahsin, Sergen ve Tolga eleme adayı seçilmişti.

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Gecenin sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef All Star'dan ayrılan son yarışmacı olacak.


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