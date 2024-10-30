MasterChef'ten yeni hamle! Yarışmacılar 'Psikolojimiz bozuldu' deyip isyan etti!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Her geçen hafta kaos ve heyecanın giderek yükseldiği programda yarışmacıları sosyal medya hesaplarından aktif bir şekilde takip ediyoruz. Erkekler ve kadınlar evinde yaşananları da zaman zaman görüyoruz.

Telefon yasağının olmaması nedeniyle yarışmacıların her anına şahit olduk. Son zamanlarda yaşanan olumsuz durumlardan dolayı da yarışma ekibinden yeni bir karar çıktı.

ARTIK TELEFONLAR YASAK!

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yarışmacıların telefon kullanması yasaklandı. Yarışmacılardan Ezgi ise bu durumun psikolojilerini etkilediğini söyledi. "Telefonlar elimizden gitti. Artık hiçbir iletişimimiz yok dışarıyla. Bu bizim psikolojimizi olumsuz yönde etkiledi." ifadelerini kullandı.