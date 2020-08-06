MasterChef Türkiye'de gergin anlar! MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya Furkan Yalçın'ı neden kovdu?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin 5 Ağustos Çarşamba ekrana gelen son bölümünde gergin anlar yaşandı.

PİŞMEMİŞ TART YAPINCA...

Final turunda şefler yarışmacılardan orman meyveli tart yapmalarını istedi. Yarışmacılar 40 dakikalık süre içinde şeflerin istediği tartı yapmaya çalıştı. Ancak yarışmacı Furkan Yalçın, tadım sırasında şeflerin önüne pişmemiş tartı koydu.

Mehmet Şef, genç aşçı adayına tartın neden pişmediğini sordu. Yarışmanın ilk gününden bu yana Furkan ile yıldızı bir türlü barışmayan Mehmet Şef, yarışmacının kendisine verdiği cevap ile çılgına döndü.

"EKİPMAN SIKINTISI" SÖZLERİ ÇILDIRTTI!

Furkan tartın pişmemesi için "Benlik bir sıkıntı değil. Bu ekipman sıkıntısı" dedi. Bu cevapla sinirlenen Mehmet Şef ise "Burada onca yarışmacı var. Ama sadece sana mı ekipman sıkıntısı var? Her defasında ayrı bir şey bahane buluyorsun. Dışarı çık. Hemen dışarı çık" sözleriyle yarışmacıyı stüdyodan kovdu.

Furkan ise önlüğünü çıkartarak stüdyodan ayrıldı.



