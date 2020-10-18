MasterChef Türkiye'de kimler eleme adayı oldu? Potada kimler var?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye yine nefes kesti! MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyunu kazanan Ebru haftanın 5. eleme adayı olarak takımından Esra'yı eleme potasına gönderirken haftanın 6. eleme adayını mavi takım yarışmacılarının kullandıkları oylar belirledi.

KİMLER ELEME ADAYI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı ilk kaybeden takım kırmızı takım olmuştu. Kırmızı takımdan Didem ve Özgül ilk çıkan eleme adayları oldu.

İkinci dokunuLmazlık oyununda ise mavi takım kaybetti 3. ve 4. eleme adayları ise Esra ve Emir oldu.

MasterChef Türkiye'de Didem, Özgül, Uğur, Emir, Esra ve Tanya eleme potasında olan isimler...



