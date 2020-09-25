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Masterchef Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar pozlarıyla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 09:29 | Son Güncelleme

Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar merak konusu oldu. Biscolata erkeği olan Walison Fonseca'ın eşinin paylaşımları sosyal medyada beğeni topladı.

Masterchef Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar pozlarıyla olay oldu

MasterChef Türkiye'ye yedeklerden katılan Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca son bölümde gündem olmuştu. Yarışmanın zorluğundan ve Türkçe'yi tam konuşamadığından bahseden Walison Fonseca son olarak yarışmada kalmaya karar vermişti.

MasterChef Walison Fonseca sosyal medyada merak konusu olurken Türk eşi Melisa Pınar da paylaşımlarıyla dikkat çekti. Brezilyalı model ve aktör olan Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar sosyal medyayı salladı.

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MELİSA PINAR KİMDİR?

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Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar şu günlerde Instagram'ın yakından takip ettiği isimlerden biri. Eşi Walison ile Malta'da bir iş seyahatinde tanıştığı bilinen Melisa Pınar yaşam koçluğu yapıyor ve tam bir spor tutkunu.

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Youtube hesabı olan ve oradan da sık sık yayın yapan Melisa Türk'ü 15 bin kişi takip ediyor. Sık sık eşi ile olan aşk pozlarını paylaşan Melisa Pınar'a beğeni ve yorum yağıyor.

MASTERCHEF WALİSON KİMDİR?

Brezilyalı Walison Fonseca, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.

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Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor. Walison Fonseca yarışmada kendisini "Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum, kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum" sözleriyle tanıtmıştı.

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Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.

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