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Masumlar Apartmanı son bölüme Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Affet damga vurdu! Naci'den Safiye'ye romantik sürpriz

03.02.2021 00:53 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisi 20. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde, Sezen Aksu'nun 'Affet' şarkısı ilk kez yayınlandı. Safiye'ye sürpriz yapan Naci yıllar önce gezdiklerin sokakların görüntülerini kaldığı otelin duvarına yansıttı. Görüntüleri gören Safiye ise duygusal anlar yaşadı. Masumlar Apartmanı'ndaki bu sahnede ise Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Affet çalındı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 2 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşan 20. bölümünde, usta sanatçı Sezen Aksu da şarkısıyla yer aldı.

Masumlar Apartmanı'na seslendirip bestelediği yeni şarkısı 'Affet' ile eşlik olan Aksu, böylece şarkısını ilk kez dizi ile görücüye çıkarmış oldu.

Affet şarkısı Naci ve Safiye'nin geçmiş günlerini anımsadığı sahnede çalındı.


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