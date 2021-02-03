Masumlar Apartmanı son bölüme Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Affet damga vurdu! Naci'den Safiye'ye romantik sürpriz

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 2 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşan 20. bölümünde, usta sanatçı Sezen Aksu da şarkısıyla yer aldı.

Masumlar Apartmanı'na seslendirip bestelediği yeni şarkısı 'Affet' ile eşlik olan Aksu, böylece şarkısını ilk kez dizi ile görücüye çıkarmış oldu.

Affet şarkısı Naci ve Safiye'nin geçmiş günlerini anımsadığı sahnede çalındı.



