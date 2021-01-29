Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu MatchUp Projesi’nin ikinci çevrimiçi Şehirler Ağı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yürütücüsü olduğu “MatchUp” Ufuk 2020 Avrupa Birliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen “MatchUP Şehirler Ağı” çevrimiçi toplantılarının ikincisi yapıldı. Çalıştayda, Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı, iklim değişikliği ve temiz enerji ile ilgili uygulamaları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

“Sürdürülebilir enerji eylem ve iklim uyum planı”

Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP) Deneyim Çalıştayı 11 Büyükşehir Belediyesi (Antalya Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Muğla, Trabzon), 4 ilçe belediyesi (Akhisar, Kadıköy, Karşıyaka, Tepebaşı), 2 özel sektör (Demir Enerji, Venesco) ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay gündeminde Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP) hazırlayan belediyelerden çalıştaya katılım sağlayan Bursa, İzmir, Kadıköy, Trabzon ve Tepebaşı bu süreçte yapılan çalışmaları, alınan aksiyonları, karşılaşılan zorlukları, diğer yerel yönetimlere bu konuda bakış açısı kazandırarak, özetledi. Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı çıktılarının, başka kentlere ve bölgelere yaygınlaştırılması, benimsenmesi, buradan çıkan bilgi ve tecrübenin aktarımı için yerel yönetim temsilcileri fikir paylaşımında bulunuldu.