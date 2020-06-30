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Matematiği oyun oynayarak öğretiyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Ankara’da düzenlenecek olan TÜBİTAK 51.

Ankara’da düzenlenecek olan TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması finalinde Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden Mustafa Harun Kayalı da yer alıyor. Kayalı, öğrencilerin genelde en çok zorlandığı matematik dersinin asal sayılar konusunu geliştirdiği mobil uygulamadaki oyun sayesinde sevdiriyor.
Bu yıl düzenlenen TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları, 12 ilde eş zamanlı olarak 09-12 Mart 2020 tarihleri arasında tamamlanmış ve final yarışmasına katılacak 216 proje belirlenmişti. Yarışmanın İstanbul Avrupa Bölgesi ayağında Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden Mustafa Harun Kayalı (17) yazılım alanında “Oyundan Matematiğe: Asal Hedef” isimli çalışmasıyla birinci olmuştu.

Oyun 4 seviyeden oluşuyor
Şampiyon proje, 6-9 Temmuz 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılacak TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması finaline katılacak. Kayalı, online ortamdan katılacağı yarışma öncesinde tasarısının detaylarını anlattı. Çocukların çok korktuğu matematik dersinin eğlenceli yüzünü göstermeye çalıştığını belirten Kayalı, “Matematik benim için çok zor bir dersti. Özellikle asal sayılar konusunu hiç anlamıyordum. Zorlanıyordum. Bunu nasıl aşabilirim? Bu sorunu nasıl çözebilirim? diye düşündüm. Ayşe hocamla birlikte uğraştık ve asal sayıları oyun şeklinde öğrenebileceğimiz bir mobil uygulamayı geliştirdik. 4 seviyeden oluşan oyunda fil, ayı ve aslan gibi hayvanlar yönlendirmelerde bulunuyor. Oyunun sonunda çocuklar asal sayıları öğrenmiş oluyor. Artık matematikten korkmalarına gerek yok. Ben de onlar gibiydim ama şimdi matematiği çok seviyorum” dedi. Sadece matematikle kalmayıp diğer dersleri de tek çatı altında bir platformda toplamayı düşündüğünü söyleyen Kayalı, ileride bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirtti.
Matematik fobisini ortadan kaldırdı
Kayalı’ya önümüzdeki hafta katılacağı turnuvada başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öncelikle olumsuz matematik algısını ve fobisini ortadan kaldırmak için bu projeye imza atan evladımızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu sistemle birlikte matematiği öğrenmeyen kalmayacak” diye konuştu.

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