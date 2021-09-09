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Matrix efsanesi geri dönüyor! The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) filminden ilk fragman geldi!

09.09.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix: Resurrections'tan ilk resmi fragman yayınlandı. Film, 22 Aralık'ta vizyona girecek. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un başrolleri paylaştığı filmin kadrosunda Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith ve Jada Pinkett Smith de yer alıyor.

İlk filmi 1999'da yayınlanan "The Matrix"in ardından 2003'te yayınlanan "Matrix Revolutions" filmiyle seriye uzun bir ara verilmişti. The Matrix'in, 18 yıl aradan sonra tamamlanan 4. filmi, 22 Aralık'ta vizyona girecek.

Filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. 22 Aralık'ta HBO Max ve sinemalarda aynı anda vizyona girecek The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix: Resurrections'tan ilk resmi fragman da yayınlandı. Paylaşılan görüntülerde Neo ve Trinity olmak başta olmak üzere hikayenin birçok karakteri görülebiliyor ve Neo 'mavi hap'ların etkisinde gibi duruyor.

Lana Wachowski'nin senaryosunu, Cloud Atlas kitabının yazarı olan David Mitchell ve Aleksander Hemon ile birlikte kaleme aldığı yeni Matrix filminin yapımcılığını Terry Needham, Garrett Grant, Bruce Berman, Wachowski, Grant Hill ve James McTeigue üstleniyor.


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