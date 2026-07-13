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Matteo Guendouzi'den İsmail Kartal sözleri!

Fenerbahçeli Matteo Guendouzi, Avusturya kampında yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın oyun anlayışını anlattı. Fransız orta saha, sarı-lacivertlilerin sezon boyunca önde baskı yapan, topa sahip olan ve hücum futbolunu benimseyen bir kimlikle sahada olacağını söyledi.

Matteo Guendouzi'den İsmail Kartal sözleri!
Cevdet Berker İşleyen
Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Avusturya kampında beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL SÖZLERİ

Matteo Guendouzi den İsmail Kartal sözleri! 1

Kampta yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Guendouzi, "Kampımızda sıkı çalışma sürdürüyoruz. Taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Geçen seneye göre çok farklı bir oyun felsefesi olan bir hocayla çalışıyoruz. Gün geçtikçe bu çalışmaları daha iyi uyguluyoruz. Oynadığımız hazırlık maçlarıyla birlikte daha iyi bir evreye ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"OFANSİF BİR OYUN SERGİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Matteo Guendouzi den İsmail Kartal sözleri! 2

Yeni oyun anlayışının hücum odaklı olduğunu vurgulayan Fransız futbolcu, "Ofansif bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Hocamızın bizden istediği şeylerden birisi de önde baskıyı güçlü bir şekilde sağlayabilmek. Atak yapmayı seven bir takım olacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Takımın hem hücumda hem de savunmada agresif bir kimlik kazanmayı hedeflediğini söyleyen Guendouzi, "Hem hücumda hem de savunmada rakibe yoğun pres yapan, ofansif futbolu benimseyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Oynadığımız bu iki maçta da hem ofansif oyunumuzu hem de savunmadaki fiziksel gücümüzü rakibe gösterdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz, sezon boyunca bu oyun felsefesini sahaya yansıtan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi yarı sahasında karşılayan bir takım olmak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe Mattéo Guendouzi
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