YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. MAÜ, İslam’ın adil iktisadi düzen konusunu ele aldı

MAÜ, İslam’ın adil iktisadi düzen konusunu ele aldı

08.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MAÜ, İslam’ın adil iktisadi düzen konusunu ele aldı

Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) ev sahipliğinde, Malezya İsra Araştırma Merkezi, Tunus Zeytuna Üniversitesi, Avrupa İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi ve Lübnan’ın Trablus şehrinde yer alan Cinan Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ‘adil iktisadi düzene doğru’ online sempozyum yoğun ilgi gördü.İslami finans araştırmaları alanında uzman akademi dünyasının öncü bilim insanlarının bir araya geldiği sempozyumda açılış konuşmalarını yapan MAÜ Rektörü Prof.

Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) ev sahipliğinde, Malezya İsra Araştırma Merkezi, Tunus Zeytuna Üniversitesi, Avrupa İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi ve Lübnan’ın Trablus şehrinde yer alan Cinan Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ‘adil iktisadi düzene doğru’ online sempozyum yoğun ilgi gördü.
İslami finans araştırmaları alanında uzman akademi dünyasının öncü bilim insanlarının bir araya geldiği sempozyumda açılış konuşmalarını yapan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, adil bir iktisadi düzeni destur edinen İslam dininin maddi refahı bir gaye değil vesile olarak gördüğünü söyledi. Rektör Özcoşar, “Adil bir iktisadi düzen, İslam’ı ayrıcalıklı kılan hususlardan biridir. Zira İslam, hayatın bütün yönlerini kapsayan bir dindir. İslam, insanlar arasındaki toplumsal eşitliği gerçekleştirmeyi hedefler, maddi refahı bir gaye değil vesile olarak görür; insana, hor ve hakir görülmeden, Allah’ın ihtiyaçlarını karşılaması için bağışladığı kaynaklardan istifade edebileceği bir iktisadi düzeni mümkün kılar. İslam’ın düzeni herkesin haklarını güvence altına alan ve insanlık arasında adaleti tesis etmeyi gaye edinen bir düzendir” dedi.
İslam’ın iktisat düzeni, bireyin ekonomik etkinliklerini gerçekleştirmesine müsaade eden, haklarını ve ferdi mülkiyeti koruyan ve aynı zamanda sınırsız hürriyetini kısıtlayarak ona ödev ve sorumluluklar yükleyen dengeli bir düzen olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özcoşar, İslam’ın birey, toplum ve devletin iktisadi boyutunu gerçekten eşsiz bir şekilde tanzim ettiğini, İslam’ın, harcama kalemleri açısından servet dağılımına odaklanmış olduğunu ve bu yönüyle de İslam iktisat düzeninin, bütün dikkatini üretime yönelten kapitalist sistemden tamamen ayrıldığının altını çizdi.
İslami para politikasının ekonomik krizlere ve paranın istikrarına dair rolünün ele alındığı online sempozyumun açılış oturumuna, sempozyum onur konuğu Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadağ, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Avrupa İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Akademisi Başkanı Prof. Dr. Eşref Dawabbe, sempozyum düzenleme paydaşlarından Tunus Zeytune Üniversitesi Rektörü Abdullatif al-Buazizi, Cinan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salim Fethi Yeken, Tunus Üniversitesi Yüksek İslam Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hişam Karise, Malezya İSRA Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sait Buharawe ve MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar katıldı.
Katılımcıların açılış konuşmalarının ardından sempozyum oturumlar halinde devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

Mardin Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:07
Öğle
12:36
İkindi
15:30
Akşam
17:56
Yatsı
19:12

Mardin Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Banu Eczanesi
Artuklu
Gündüz Eczanesi
Dargecit
Söylemez Eczanesi
Derik
Yılmaz Eczanesi
Kiziltepe
Zana Eczanesi
Kiziltepe
Mazıdagı Eczanesi
Mazidagi
Furkan Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Mardin'de PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği köprülerin yerine yenileri yapılacak

Mardin'de PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği köprülerin yerine yenileri yapılacak

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Vali Demirtaş, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında incelemelerde bulundu

Vali Demirtaş, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında incelemelerde bulundu

Mardin Valisi Demirtaş: ’’Hedefimiz Derik’i zeytin vadisi yapmak’’

Mardin Valisi Demirtaş: ’’Hedefimiz Derik’i zeytin vadisi yapmak’’

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

Mardin’de 15 lavanta bahçesi için tarım alanı oluşturuldu

Mardin’de 15 lavanta bahçesi için tarım alanı oluşturuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.