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Genç futbolcu maç sırasında hayatını kaybetti!

FUTBOL HABERLERİ  | 04.11.2018 18:12 | Son Güncelleme

Denizli'de Yeşilköyspor-Sarayköyspor maçının 35. dakikasında sahada kalp krizi geçiren forvet oyuncusu Nijeryalı Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Genç futbolcu maç sırasında hayatını kaybetti!

Yeşilköyspor ile Sarayköyspor, Süper Amatör Lig maçında Servergazi Stadı'nda karşılaştı. Deplasmana giden Sarayköspor'un geçen yıl Burdur'un Bucak ilçesinden transfer ettiği Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, maçın 35. dakikasında aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 23 yaşındaki Mawoyeka, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mawoyeka, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Maç ise hakem tarafından tatil edildi.

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Futbolcunun ani ölümü, iki takımda da şok etkisi yarattı. Sarayköysporlu futbolcular ve yöneticiler hastaneye akın etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mawodayo Ebenezer Mawoyeka Yeşilköyspor-Sarayköyspor

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