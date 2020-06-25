Max Kruse'den flaş Stuttgart paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Max Kruse’nin gelecek sezon futbol hayatını nerede sürdüreceği şekillenmeye başladı.
Türkiye’den ayrıldıktan sonra ülkesi Almanya’ya dönen tecrübeli futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart’ın tesislerinden bir paylaşım yaptı. Kruse’nin kırmızı-beyazlı ekibin tesislerinden yaptığı paylaşım, gelecek sezon Stuttgart forması giyeceği şeklinde yorumlandı.
(DHA)
Mert Hakan'ın yeni takımı belli oldu!
Terim'in yardımcısı belli oldu
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
PFDK sevkleri açıklandı
'Yukarıya tırmanma şansımız olacak'
'Kaybedilmiş hiçbir şey yok'
Trabzonspor'dan 20 puanlık kayıp
Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Yılın transferi... Barcelona'dan Juventus'a gerçekleşti!
Merih Demiral'dan müjde
''F.Bahçe'yi yenmek için Hagi'den prim aldık!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum