Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması

MAX KRUSE'DEN İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİ: BU BULUNDUĞUNUZ ÜLKEYE DUYULAN SAYGIDIR Kruse ise önemli gol pozisyonları kaçırdıklarını belirterek, "İki takımda pozisyonlara girdi. Biz daha üstün gibiydik. Toplam 2-3 tane gol pozisyonuna girdik. Maçın sonunda da bir tane önemli gol pozisyonu vardı. Berabere bitti ama en azından deplasmandan beraberlikle döndük” şeklinde konuştu.

GUSTAVO: MAÇA HERKES ÇOK İYİ HAZIRLANDI Çekişmeli bir derbi olduğunu söyleyen Luiz Gustavo, "3 puanla ayrılabilirdik buradan ama maalesef olmadı. Güzel bir atmosferdi ve çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda daha iyi mücadele ederek şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bizim için bu hafta çok normal geçti, herkes çok iyi hazırlandı. İki takım arasındaki rekabeti herkes biliyor. Bizler için böyle maçlarda oynamak ayrıcalıktır" dedi.

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de Luiz Gustavo, Max Kruse ve Vedat Muriç maçla ilgili yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Derbi öncesi İstiklal Marşı’nı okuyarak dikkatleri üzerine çeken Alman oyuncu, "Geldiğim ilk günden beri söylüyorum, dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunu bulunduğunuz ülkeye duyduğunuz saygı olarak görüyorum. Kendimi bu ülkeye ait olduğumu göstermek için yapıyorum. Kendimi dil konusunda daha da geliştireceğim" açıklamasında bulundu.

VEDAT MURİÇ: FENERBAHÇE’DE EFSANE OLMAK İÇİN BURADAYIM

Oynadığı her maçta takıma elinden geldiğinin fazlasını vermeye çalıştığını söyleyen Vedat Muriç de "Derbilerin sonucu biraz sıkışık, son senelerde atan kazanır gibi derbiler var. Yanılmıyorsam bu berabere biten 5. maç oldu. Buraya 3 puan için geldik, iyi pozisyonlar yakaladık. Sonuç daha farklı olabilirdi bizim açımızdan. Bu oynadığım ilk derbiydi ve takıma elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum" dedi.

"FENERBAHÇE'DE EFSANE OLMAK İÇİN BURADAYIM"

Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı taşımak istediğini vurgulayan Kosovalı forvet, Avrupa’daki önemli kulüplerin kendisini izlemesi hakkındaki soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Benim için moral motivasyon açısından hoş şeyler. Şu da gerçek ki dünya üzerinde bütün scoutlar her futbolcuyu izliyor, bu çok doğal. Bu benim moral motivasyonumu görmeme neden oluyor. Fenerbahçe’de efsane olmak için buradayım. İnşallah burada uzun yıllar kalıp, adımı şampiyonluklara yazdırmak istiyorum."

