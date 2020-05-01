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Mayıs ayında 2.5 metre kar

SİVAS HABERLERİ  | 01.05.2020 17:56 | Son Güncelleme

Sivas’ın Doğanşar ilçesi Tikenli yaylasında yaklaşık 2.5 metreyi bulan kar kütlesi görenleri şaşırttıDoğanşar ilçesine bağlı 2 bin 100 rakımlı Tikenli yaylasına giden İbrahim Balık ve arkadaşları Mayıs ayında gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sivas’ın Doğanşar ilçesi Tikenli yaylasında yaklaşık 2.5 metreyi bulan kar kütlesi görenleri şaşırttı
Doğanşar ilçesine bağlı 2 bin 100 rakımlı Tikenli yaylasına giden İbrahim Balık ve arkadaşları Mayıs ayında gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üç arkadaş yaylaya vardıklarında sürgün nedeni ile oluştuğu düşünülen ve insan boyunu aşan yaklaşık 2.5 metre boyundaki kar ile karşılaştı.O anları ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşlar insan boyunu aşan karın önüne geçerek fotoğraf çekildi. Mart ayında gözlenmesi nadir olan bu durumun, yayla yoluna düşen çığın ardından yolun açılması ile ortaya çıktığı belirtildi.

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