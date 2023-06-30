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Mayolu poz veren Yonca Evcimik'in kalçasındaki değişim olay oldu! "Yaptırmışımdır bir şeyler"

30.06.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Yonca Evcimik tatil sezonunu açtı. Bodrum'a giden ünlü isim havuzda ve teknede çekildiği pozlarını Instgaram hesabında paylaştı. Yonca Evcimik'in eski bir pozu tekrar gündeme geldi ve kalçasındaki değişim gündem yarattı.

Mayolu poz veren Yonca Evcimik'in kalçasındaki değişim olay oldu! "Yaptırmışımdır bir şeyler"

Gerçek adı Fatma Yonca Evcimik olan şarkıcı güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor. Havaların ısınmasıyla tatile giden Yonca Evcimik kameralara poz verdi. Peş peşe paylaşım yapan Yonca Evcimik'in yıllar içierisindeki değişim gündem oldu.

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59 yaşındaki ünlü isim teknede mayolu pozunu Instagram hesabında yayınladı. 2. Sayfa'nın paylaştığı vücudundaki değişim haberine yanıt veren Yonca Evcimik, "E yaptırmışımdır bir şeyler. Daha karıştırırsanız neler çıkar kim bilir" dedi.

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İşte Yonca Evcimik'in tatil pozları;

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Sanat hayatına 14 yaşındayken çocuk tiyatrosuyla başlayan Yonca Evcimik esas çıkışını şarkıcılık ile yaptı.
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İlk albümü "Abone" ile hafızalara kazınan ünlü şarkıcının toplamda 8 adet albümü bulunuyor.
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Dansçı, oyuncu, şarkıcı, yapımcı ve sunucu olarak tanınıyor.
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Yonca Evcimik, Selena, Acemi Cadı, Çılgın Bediş gibi dizilerde rol aldı.
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Yonca Evcimik gençler yaşında

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