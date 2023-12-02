Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden o yorumlara kayıtsız kalamadı! Fotoğraflı yanıtı sosyal medyayı salladı! 'Saklayacak bir şey göremedim'

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Suden bu defa takipçilerine verdiğim fotoğraflı yanıtla çok konuşuldu.

Fit hali ile genç kızlara taş çıkartan Biricik Suden, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Yıllara meydan okuyan Suden, 916 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Fotoğraflarda yüzünü saklıyorsun" eleştirilerine verdiği yanıtla gündeme geldi. Cevap olarak çektiği bir selfie'yi paylaşan Suden, şu mesajı yazdı:

''Belli aralıklarla gelen, 'fotograflarda yüzünüzü neden saklıyorsunuz' sorularına cevaben... Ben pek saklayacak bir şey göremedim ama.''

"AŞAĞIDAN BAKARSANIZ, HERKES YUKARIDA GÖZÜKÜR"

Ardından bir mesaj daha paylaşan ünlü isim, "İnsanlara yukarıdan baktığımı söyleyen mesajlar alıyorum. Neye dayanarak söylediğinizi anlamış değilim ama aşağıdan bakarsanız, herkes yukarıda gözükür" ifadelerini kullandı.









