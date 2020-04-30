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Mazıdağı ve Savur ilçelerinde doğalgaz çalışmaları başlıyor

MARDİN HABERLERİ  | 30.04.2020 17:01 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde doğalgaz alt yapı çalışmalarını başlatıyor.Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi tarafından Mazıdağı ve Savur ilçelerinden alt yapı çalışmaları başlatılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde doğalgaz alt yapı çalışmalarını başlatıyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi tarafından Mazıdağı ve Savur ilçelerinden alt yapı çalışmaları başlatılıyor. Kısa bir içerisinde başlatılacak çalışmalar neticesinde Mazıdağı ve Savur ilçelerine doğalgaz verilmeye başlanacak. Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Yeşilli ilçelerinde daha önce başlatılan çalışmalar devam edecek.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Mustafa Yaman, tüm ilçeleri doğalgaza kavuşturmak için sezonun açılmasıyla çalışmaların yeniden başladığını belirtti. Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyesi olarak dört bir koldan her alanda şehrimize konforu yaşatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen dönem başlatmış olduğumuz ve sezonun kapanması ile çalışmalarına ara verdiğimiz Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Yeşilli ilçelerinde çalışmaları yeniden başlatıyoruz. Korona virüs tehlikesi şehrimiz ve ülkemizden gittiği zaman çalışmalarımıza daha fazla hız vererek çalışmaların biran önce bitmesi için çalışacağız. Görevlendirme olarak atandığımız ilk gün söylediğimiz gibi tüm ilçelerimizi doğalgaz ile tanıştıracağız. Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Yeşilli ilçelerinin ardından şimdi de Mazıdağı ve Savur ilçelerimizde çalışmalarımız başlıyor. Kısa süre içerisinde başlatılacak çalışmalar salgının ardından hızlanarak artacak. Vatandaşlarımızı en kısa sürede doğalgaz ile buluşturmak istiyoruz” dedi.

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Artuklu
Yeni Eczanesi
Omerli
Uçar Eczanesi
Nusaybin
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Midyat
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Mazidagi
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Kiziltepe
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