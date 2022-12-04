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Mbappe Dünya Kupası'na damga vurdu!

04.12.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda Fransa, Polonya’yı 3-1 yendi ve çeyrek final bileti aldı. Fransa’nın 2 golünü Cezayir asıllı Fransız yıldız Kylian Mbappe atarken, aynı zamanda Dünya Kupası’nda şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Mbappe Dünya Kupası'na damga vurdu!

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda D Grubu’nu ilk sırada bitiren Fransa ile C Grubu’nu ikinci sırada bitiren Polonya’nın karşılaştığı mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanan son Dünya Kupası sahibi Fransa oldu. Söz konusu mücadelede 2 gol atan Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası’nda oynadığı 4 karşılaşmada 5 gol atma başarısı gösterdi. Mbappe, Dünya kupalarında oynadığı 11. maçta 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

GIROUD, EN GOLCÜ FRANSIZ

Söz konusu mücadelede Fransa’yı 1-0 öne geçiren golü atan Olivier Giroud, milli takım kariyerinde en golcü isim oldu. Giroud, Avustralya mücadelesinde attığı 2 golden sonra Fransa Milli Takımı tarihinde Thierry Henry’nin en golcü oyuncusu unvanına 51 golle ortak olmuştu. Tecrübeli golcü 44. dakikada attığı golle aynı zamanda Fransa Milli Takımı’nın en golcü oyuncusu oldu.

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