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Mbaye Diagne'den flaş hamle! İdmanda yedek kalınca....

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray bütün planlarını 3 puan üzerine kuruyor. Radamel Falcao'nun kart cezası sebebiyle santrfor mevkisinde Mbaye Diagne ismi ön plana çıkarken, Senegalli golcünün hocası Fatih Terim'le yaptığı görüşme ortaya çıktı.

Mbaye Diagne'den flaş hamle! İdmanda yedek kalınca....

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun kart cezalısı olmasından dolayı Ankaragücü maçına ilk 11'de başlaması beklenen Mbaye Diagne, Fatih Terim'den forma şansı istedi.

İDMANDA YEDEK TAKIMDA YER ALDI!

Terim'in son taktik antrenmanda Ryan Babel'i santrafor bölgesinde deneyerek Diagne'yi yedek takımda görevlendirmesinin ardından Terim ile bir görüşme yaparak ilk 11'de oynamak istediğini ifade eden Senegalli golcü, hocasına Ankaragücü maçında sahada olmak istediğini iletti.

FORMAYI İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Diagne, "Fiziksel olarak, mental olarak çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Formayı aldıktan sonra şansımı iyi kullanacağımı ve benimle anılan golcülük özelliklerimi sahaya yansıtacağıma inanıyorum" dedi.

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