Mbaye Diagne'den flaş hamle! İdmanda yedek kalınca....

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun kart cezalısı olmasından dolayı Ankaragücü maçına ilk 11'de başlaması beklenen Mbaye Diagne, Fatih Terim'den forma şansı istedi.
Terim'in son taktik antrenmanda Ryan Babel'i santrafor bölgesinde deneyerek Diagne'yi yedek takımda görevlendirmesinin ardından Terim ile bir görüşme yaparak ilk 11'de oynamak istediğini ifade eden Senegalli golcü, hocasına Ankaragücü maçında sahada olmak istediğini iletti.
Kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Diagne, "Fiziksel olarak, mental olarak çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Formayı aldıktan sonra şansımı iyi kullanacağımı ve benimle anılan golcülük özelliklerimi sahaya yansıtacağıma inanıyorum" dedi.
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