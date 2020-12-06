Mbaye Diagne fırsatı iyi değerlendirdi

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, son haftalarda sergilediği başarılı performansla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de görev alan 29 yaşındaki forvet, son haftalarda takımının skor yükünü üstleniyor. Diagne, son 3 lig maçında 5 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Süper Lig'in 9. haftasında 1-1 berabere biten Hes Kablo Kayserispor maçında takımının tek golünü atan Diagne, 10. haftada Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri karşılaşmada 3 kez topu filelerle buluşturdu. Senegalli futbolcu, 11. haftada Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendikleri maçta da bir gol kaydetti.

Diagne, ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Azerbaycan'ın Neftçi ekibiyle oynanan maçta da 2 kez meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

33 MAÇTA 18 GOL ATTI

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun devre arasında renklerine kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda 33 resmi müsabakada forma giydi. Senegalli futbolcu, 25'i Süper Lig, 5'i Avrupa Ligi ve 3'ü de Türkiye Kupası'nda olan bu maçlarda 18 gol attı.