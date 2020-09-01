YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. MDTO’da yeni genel sekreter Mesut Öztürk oldu

MDTO’da yeni genel sekreter Mesut Öztürk oldu

MERSİN HABERLERİ  | 01.09.2020 10:45 | Son Güncelleme

Mersin Deniz Ticaret Odasında (MDTO) genel sekreterlik görevini yürüten Korer Özbenli’nin emekliye ayrılması nedeniyle boşalan göreve Kaptan Mesut Öztürk atandı.MDTO’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesinden 1984 yılında mezun olan Kpt.

MDTO’da yeni genel sekreter Mesut Öztürk oldu

Mersin Deniz Ticaret Odasında (MDTO) genel sekreterlik görevini yürüten Korer Özbenli’nin emekliye ayrılması nedeniyle boşalan göreve Kaptan Mesut Öztürk atandı.
MDTO’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesinden 1984 yılında mezun olan Kpt. Mesut Öztürk, deniz hizmetlerinin ardından Denizcilik Müsteşarlığı Mersin ve Samsun Bölge Müdürlüğü ile Denizcilik Müsteşarlığında Müsteşarlık Müşaviri olarak görev yaptı.
Öztürk, 2011 yılından bu yana MDTO’da genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Genel Sekreterliğe atanmasıyla ilgili açıklama yapan Öztürk, Korer Özbenli ile Denizcilik Müsteşarlığında da birlikte çalıştıklarını belirterek, Özbenli’nin yönetme becerisi ve bilgi birikiminden çok şey öğrendiklerini kaydetti. Öztürk, “Bölgemizi çok iyi tanıyorum. Üyelerimizin ve bölgemizin sorunlarını biliyorum. Bizler de çalışma arkadaşlarımızla odamızı bulunduğu çizgiden daha yukarılara çıkarmaya gayret ederek Mersin Deniz Ticaret Odasına, denizcilik camiamıza ve bölgemiz denizciliğine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Mersin Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:06
Öğle
12:47
İkindi
16:24
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Mersin Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Nida Eczanesi
Akdeniz
Sezge Eczanesi
Akdeniz
Kaplan Eczanesi
Mezitli
Ozan Eczanesi
Mezitli
Ekinci Eczanesi
Toroslar
Kansu Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Islık çalan yılanlar
Islık çalan yılanlar
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.