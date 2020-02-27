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Mecidiye Han Hayati Yazıcı’yı ağırladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilip, sahaflar çarşısı olarak Gaziantep’e kazandırılan Mecidiye Hanı gezdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve protokol üyeleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun çalışmaları sonrasında harabe haldeyken restore edilen ve Sahaflar Çarşısı olarak hizmet verecek olan tarihi Mecidiye Han’ı gezdi.“Gurur verici”AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kültürel miraslara sahip çıkılmasının önemli olduğunu belirterek, “Mecidiye Han’ın eski fotoğraflarını gördüm ve şimdiki halini gezdik gurur verici bir çalışma olmuş.

Mecidiye Han Hayati Yazıcı’yı ağırladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilip, sahaflar çarşısı olarak Gaziantep’e kazandırılan Mecidiye Hanı gezdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve protokol üyeleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun çalışmaları sonrasında harabe haldeyken restore edilen ve Sahaflar Çarşısı olarak hizmet verecek olan tarihi Mecidiye Han’ı gezdi.
“Gurur verici”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kültürel miraslara sahip çıkılmasının önemli olduğunu belirterek, “Mecidiye Han’ın eski fotoğraflarını gördüm ve şimdiki halini gezdik gurur verici bir çalışma olmuş. Bu güzel çalışmaya emek veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu tebrik ediyorum. Kültürel mirasımız bakımından Anadolumuz çok zengin. Ancak esas olan bu mirası görebilmek. Terk edilmiş ve harabe halde olan Mecidiye Han’ın durumunu Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kendisine mesele ve sorun edip, burayı restore ederek Gazianteplilerin ve burayı ziyarete edenlerin hizmetine sunmuş. Gençlerin ve çocukların ders çalıştığı Millet Kırathanesi’ni ziyarete ettik. Orada çocukların şevkle ders çalıştığını gördük. Bu bile çok önemli. Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

Mecidiye Han Hayati Yazıcı’yı ağırladı

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