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Meclis toplantıları sona erdi

SİVAS HABERLERİ  | 07.02.2020 16:03 | Son Güncelleme

Sivas İl Genel Meclisi 2020 yılı Şubat ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 5’inci oturumla sona erdi.Hafta boyunca devam eden toplantılar, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirildi.

Sivas İl Genel Meclisi 2020 yılı Şubat ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 5’inci oturumla sona erdi.
Hafta boyunca devam eden toplantılar, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirildi. 5 gün süren oturumlarda birçok gündem maddesi, İl Genel Meclisi üyeleri tarafından görüşüldü. Divan katipleri tarafından 2020 yılı Ocak ayı meclis karar özetlerinin okunmasıyla başlayan oturumlarda Sivas İl Özel İdaresi personel kadrolarından emeklilik nedeniyle boşalan norm kadro fazlası işçi kadrolarının iptali ile terfileri nedeniyle memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ilişkin “Kadro İptal ve Derece Değişiklik Cetvelleri”nin kabulüne karar verildi.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen Sivas SODES Güdümlü Programı kapsamında Sivas İl Özel İdaresi adına “Sivas Engelli Aktif Yaşam Merkezi Projesi” başlıklı proje sunulması, kabulü halinde uygulanması, eş finansman katkısının karşılanması ve kurumu temsilen ilzama ve proje belgelerini imzalamaya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya’nın yetkili kılınmasına karar verildi.
İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarında; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Tarım ve Orman Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna, İçişleri Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna, Araştırma ve İnceleme Komisyonuna ve Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilen konuları görüşerek karara bağladı.
Şubat ayı meclis toplantıları, meclis üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi.

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Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
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