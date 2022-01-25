Medeniyetler şehri Mardin tarihi mekanlarıyla beyaza büründü

MARDİN (AA) - Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Mardin, tarihi mekanlarıyla karla kaplandı.
Tarihi ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran medeniyetler şehri Mardin'de, kar yağışı 6 gündür aralıklarla devam ediyor.
Tarihi şehirdeki Mardin Kalesi, Mardin Ovası, medrese, manastır, cami ve kiliseler ile tarihi çarşı ve konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.
Tarihi yapılardaki kar manzarası, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile ziyaretçilerin de objektiflerine yansıdı.
Kentte kar yağışını sürmesi nedeniyle tarihi yapıların olduğu Birinci Cadde ile çarşılarda bazı esnaf iş yerini açamadı.
Kenti gezen Mizgin Demir, tarihi yapıların karla çok güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.
Tarihi şehrin her mevsim görülmesi gerektiğini ifade eden Demir, karın tarihi mekanlara ayrı bir güzellik kattığını belirtti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz