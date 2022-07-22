MediaMarkt'ın "Şahane Yaz Festivali" kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, pek çok kategoride avantajların sunulduğu "Şahane Yaz Festivali" kampanyasını başlattı.

MediaMarkt açıklamasına göre, 25 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında bluetooth hoparlörlerden kulaklıklara, fotoğraf makinelerinden çay ve kahve makinelerine kadar pek çok kategoride tüketicilere avantajlar sunulacak.

Kampanya, MediaMarkt mağazalarının yanı sıra mediamarkt.com.tr adresinde ve markanın mobil uygulamasında da müşterilerle buluşacak.

Festival kapsamında JBL Go 2 Bluetooth Hoparlör, Fujifilm Instax Mini 11 Anlık Kamera, Fakir Tea N More Çay Makinesi, Jabra Elite 3 Gerçek Kablosuz Kulaklık ve Delonghi kahve makineleri uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

