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MediaMarkt’tan yeni ev kuracaklara “Yuva Kurduran Teknolojiler” kampanyası

25.06.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MediaMarkt’tan yeni ev kuracaklara “Yuva Kurduran Teknolojiler” kampanyası

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, düğün mevsiminin gelmesi dolayısıyla “Yuva Kurduran Teknolojiler” kampanyasını başlattı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, teknolojiseverlerin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiği kampanyalarla onlara her dönem çeşitli fırsatlar sunan MediaMarkt, son olarak başlattığı “Yuva Kurduran Teknolojiler” kampanyasını yeni ürünlerle genişletiyor.

Yaz aylarının gelmesiyle düğünler ve evliliklerin artması özellikle beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi kategorilere talep üzerine bu ürün gruplarında indirime giren MediaMarkt Türkiye, yeni evlenecek ya da evini değiştirmek isteyenler için cazip fiyat avantajları sunuyor.

28 Haziran tarihine kadar devam edecek “Yuva Kurduran Teknolojiler” kampanyasına MediaMarkt mağazalarından, mediamarkt.com.tr’den, Mobil Uygulamadan ve Çağrı Merkezinden ulaşılabiliyor.

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