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Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 | Maç sonucu

04.04.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, normal sürenin bitimine 3 dakika kala bulduğu golle Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Başakşehir, ilk yarıdoa Tolga Ciğerci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Adem Büyük maça eşitlik getirdi. Demba Ba'nın, 79. dakikadaki penaltı vuruşunda kaleci Abdulsamed gol izni vermedi. Maçta son sözü 87'de harika bir golle Ömer Ali Şahiner söyledi.

Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 | Maç sonucu

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Başakşehir, ilk yarıdoa Tolga Ciğerci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Adem Büyük maça eşitlik getirdi. Demba Ba'nın, 79. dakikadaki penaltı vuruşunda kaleci Abdulsamed gol izni vermedi. Ömer Ali Şahiner, 87'de harika bir golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçta son sözü söyleyen isim ise 90+1'de Aleksic oldu.

Ligde korku hattındaki iki ekibin mücalesinde gülen ev sahibi oldu. Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi, derin bir nefes aldı.

Geçen yılın şampiyonu Başakşehir, 26. dakikada Tolga Ciğerci'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 61. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAr incelemesi sonrası kararını iptal etti.

İrfan Buz'un takımın başına çıktığı ilk maçta Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Malatyaspor, 71. dakikada skoru eşitledi.

75'te Semih'in Duarte'ye yaptığı hareketin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Malatyasporlu oyuncuların itirazına karşın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu kararından dönmedi. 77. dakikada Demba Ba'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Abdulsamed, sağına yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti ve Senegalli futbolcuya gol izni vermedi.

Dakikalar 87'yi gösterirken Ömer Ali Şahiner, sahneye çıktı. Ara transfer döneminde takıma katılan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası dışından müthiş vurdu ve kaleciyi çaresiz bıraktı.

Maçta son sözü ise 90+1'de Daniel Aleksic söyledi. Sırp oyuncu ön direkte topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti, Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1

2 maç sonra kazanan Başakşehir puanını 33 yaptı. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

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