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Medipol Başakşehir Atabey Çiçek'i 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiraladı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.07.2018 22:31 | Son Güncelleme

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'de ayrılık yaşandı. Medipol Başakşehir, forvet Atabey Çiçek'i 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Atabey Çiçek'i 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiraladı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, Medipol Başakşehirli futbolcu Atabey Çiçek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık oynayan Atabey, Spor Toto 1. Lig'de forma giydiği 32 maçta 7 gol kaydetti.

atabey

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Medipol Başakşehir atabey çiçek ümraniyespor

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