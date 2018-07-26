Medipol Başakşehir Atabey Çiçek'i 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiraladı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, Medipol Başakşehirli futbolcu Atabey Çiçek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık oynayan Atabey, Spor Toto 1. Lig'de forma giydiği 32 maçta 7 gol kaydetti.





