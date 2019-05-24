Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçını Damien Comolli ve Deivid de Souza da izledi

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada tribünde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı.
Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci’yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi.
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