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Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçını Damien Comolli ve Deivid de Souza da izledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza, Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ediyor. Comolli'nin ismi Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izlediği iddia edildi.

Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçını Damien Comolli ve Deivid de Souza da izledi

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada tribünde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı.

Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci’yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gs de bjk de bitti bunlar şimdi artıkcı ya başakşehirin artıklarının peşine düşmüş iyimi puhaaa
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